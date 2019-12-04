Москвичам пообещали пасмурную погоду, 0 градусов и порывистый ветер 4 декабря

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в среду, 4 декабря.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется в зоне влияния атмосферного фронта, что обусловит пасмурную погоду и небольшой снег.

Температура воздуха днем в Москве составит от минус 2 до 0, по области — от минус 4 до плюс 3 градусов. Ветер подует с запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление достигнет 747 мм ртутного столба.

По мнению специалистов, такие погодные условия могут вызвать депрессивные настроения не только у метеозависимых, но и у вполне здоровых граждан.