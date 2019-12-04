Москвичам напомнили о штрафах за захоронение домашних животных в лесопарках

Комитет ветеринарии Москвы рассказал о поступлении жалоб от местных жителей на стихийные захоронения животных в лесопарках. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу комитета.

Там напомнили, что «погибших домашних животных (кошек, собак, кроликов, птиц и других) категорически запрещается сбрасывать в бытовые мусорные контейнеры, водоемы, реки, закапывать в землю и вывозить на полигоны». Нарушителей этого правила ждет административная ответственность, добивили в комитете.

«Если случилось худшее и питомец погиб, хозяевам также нужно обращаться к ветеринарам в государственное ветеринарное учреждение или вызвать бригаду ветеринарных специалистов на дом для исключения заразных, в том числе особо опасных, болезней животных и дальнейшей утилизации умершего животного на специализированных предприятиях. Контактная информация о пунктах приема трупов домашних животных размещена на портале открытых данных правительства Москвы», — советуют ветеринары.