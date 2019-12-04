Михаил Светов сообщил о вновь пришедших в его дом сотрудниках уголовного розыска

Силовики пришли с обыском в дома Михаила Светова и других членов Либертарианской партии России.

Об этом со ссылкой на Twitter самого Светова пишет Znak.com. «Ко мне домой ломится полиция. Уголовный розыск, пришли со вторым обыском. Полицейские не хотят ждать адвоката и грозятся вызвать МЧС. Адвокат уже в пути», — написал член Либертарианской партии.

По его словам, силовики обыскивают также квартиры председателя партии Сергея Бойко, члена московского руководящего комитета либертарианцев Игоря Ефремова и свидетельницы по делу Михаила Светова Анастасии Стародубовской, которая ранее была его девушкой.

Издание напоминает, что это уже второй обыск у Светова: первый прошел в его квартире 6 ноября в связи с уголовным делом о развратных действиях (статья 135 УК РФ).