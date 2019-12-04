Марка Гальперина отправили в СИЗО после замены условного срока на реальный

Политического активиста Марка Гальперина планируют отправить в СИЗО подмосковной Балашихи, сообщает «ОВД-инфо».

В 2018 году Гальперин был условно осужден на два года за призывы к экстремистской деятельности, совершенные с помощью интернета. Сейчас Реутовский городской суд изменил наказание на реальный срок.

Основанием для изменения меры наказания стало то, что Гальперин был задержан на протестных акциях в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму и на акции в защиту свободы собраний 31 августа.

Само уголовное дело в отношении политактивиста было возбуждено из-за двух агитационных роликов, которые он записал на Красной площади.