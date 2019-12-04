Экс-главврач в Махачкале оспорит условный срок за многомиллионное мошенничество

Бывший главврач горбольницы №1 Махачкалы Меджид Алиев осужден условно на шесть лет, но экс-руководитель намерен обжаловать приговор. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, пишет газета «Молодежь Дагестана».

По двум уголовным делам Алиева обязали вернуть ТФОМС 242,4 миллиона рублей и 5,4 миллиона рублей Минздраву республики. Также его обязали оплатить штраф в размере трех миллионов рублей. Всего в двух делах рассматривается пять эпизодов хищения.

Также Алиеву запрещено работать на государственной службе в течение двух лет.

«Медвестник» уточняет, что главврач на протяжении трех лет издавал необоснованные приказы о выплате себе и другим сотрудникам больницы стимулирующих надбавок и премий, забирая их себе якобы на нужды ЛПУ. В ходе следствия обнаружилось, что начальник медорганизации имеет роскошный особняк с лифтом и пользуется услугами охранника.

Ни обвиняемый, ни гособвинение не согласились с вердиктом и планируют встретиться в апелляционной инстанции.

Ранее бывшего заместителя главврача Алиева Амината Оманова осудили по той же статье. Он обязан возместить ТФОМС 238 миллионов рублей материального ущерба. Также его приговорили к 200 тысячам штрафа.