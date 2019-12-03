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Закон о домашнем насилии не соответствует международным нормам, считают юристы

Общество
15:30, 03 декабря 2019

Правозащитная организация «Зона права» направила в Совет Федерации отзыв на закон о домашнем насилии, в котором призвала обратить внимание на международные практики по данному вопросу, передает «КоммерсантЪ».

«Мы призываем не изобретать новые конструкции. Все необходимые определения уже существуют, они выработаны международным сообществом за годы активной практики по защите женщин от насилия в семье», — считают авторы документа. Они также отмечают, что нынешняя форма законопроекта не соответствует нормам международного права. 

Термин «домашнее насилие», как отмечают правозащитники, в Стамбульской конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием интерпретируется как любой акт физического, сексуального, психологического или экономического насилия, которые происходят в кругу семьи или в быту или между бывшими или нынешними супругами или партнерами.

По мнению юристов, данная версия закона не предусматривает ситуации, когда насилие происходит между партнерами, не находящимися в официальных отношениях. Они также ссылаются на ряд решений Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, который в одном из них разъяснил, что «время, прошедшее с момента прекращения отношений, не имеет значения [при рассмотрении дел о насилии в семье], как и тот факт, живут ли вместе лица, о которых идет речь».

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