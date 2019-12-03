В суд нельзя будет приходить пьяным или с неуважительными надписями на одежде

До 6 ноября планируется утвердить правила поведения в судах, которые были разработаны Советом судей, сообщают «Ведомости».

По новым порядкам нельзя будет попасть в суд в состоянии алкогольного опьянения или без документов. Кроме того, туда не будут пускать «лиц, имеющих внешний вид, оскорбляющий человеческое достоинство и общественную нравственность», в том числе лиц, чей «внешний вид указывает на пренебрежительное отношение к окружающим». В качестве примера приводится пляжная одежда либо одежда с надписями, оскорбляющими человеческое достоинство и нравственность, свидетельствующими о явном неуважении к обществу, государству и органам власти.

При исполнении служебных обязанностей в суд смогут беспрепятственно попасть судьи, прокуроры, сотрудники ФСБ, ФСО, СКР и полиции, а также руководители федеральных органов власти и местного самоуправления и представители обеих палат парламента РФ.

После досмотра и регистрации на охране вход будет разрешен адвокатам и представителям СМИ. Последние должны будут предъявить удостоверение и оповестить пресс-службу суда. Видео- и фотосъемка в судебных помещениях позволена исключительно с разрешения председателя суда.

Как отмечает председатель Совета судей Виктор Момотов, документ создан после рассмотрения всех комментариев адвокатского сообщества и федеральной палаты адвокатов.