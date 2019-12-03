В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности на ближайшие два дня

В Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, метели и сильного ветра.

Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.

«Погода потенциально опасна. Ветер порывистый. Период предупреждения с 9:00 4 декабря до 9:00 6 декабря. Гололедно-изморозевое отложение», – отмечается в сообщении.

Метели в столице и Подмосковье ожидаются в период с утра до вечера 4 декабря.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что к середине недели в Москве, по прогнозам синоптиков, сформируется небольшой снежный покров, который исчезнет к выходным.