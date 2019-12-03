В Самаре администрация района убрала разбитую мечом свастику с памятника Победы

В Красноглинском районе Самары местная администрация, опасаясь закона о пропаганде нацизма, приняла решение удалить изображение свастики с памятника, посвященному 30-летию Дня Победы, сообщает издание «Другой район».

Изначально скульптура изображала меч с георгиевской ленточкой в виде рукоятки, который протыкает свастику, раскалывая её на четыре части. После реконструкции, проведенной недавно, меч просто воткнут в землю. Как отмечает издание, в администрации признают, что сделали это сознательно, испугавшись понести ответственность за пропаганду нацизма.

По словам эксперта информационно-аналитического центра «СОВА» Михаила Ахметьева, страхи эти вовсе не безосновательны. «Понятно, что чиновники опасаются, что как только они отдадут распоряжение установить изображение свастики, возникает риск, что их привлекут к ответственности. По-моему, привлечение к административной ответственности в этом случае маловероятно (ведь это не сами сотрудники администрации лично демонстрируют свастику и даже не администрация как юрлицо). Однако есть вероятность того, что прокуратура внесёт представление в адрес администрации, потребовав демонтировать свастику и привлечь к дисциплинарной ответственности тех, кто отдал распоряжение её установить», — говорит Ахметьев, добавляя, впрочем, что ранее о таких прецедентах не слышал, особенно в отношении памятников.

Торжественное открытие памятника состоялось 8 ноября.

19 ноября Госдума в третьем чтении приняла закон, отменяющий запрет на использование нацистской символики в искусстве, а накануне президент РФ Владимир Путин подписал его.

Также Sobesednik.ru сообщал, что 14 ноября в Кузбассе из-за фотографии флешмоба трехлетней давности завели дело о публичной демонстрации нацистской символики. При этом флешмоб был посвящен 55-летию со дня первого полета человека в космос, однако цифры, образующие число, внешне с определенного угла зрения напоминали свастику.