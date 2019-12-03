В Брянске нашли школьников, включивших порно на экране фудкорта торгового центра

Полицейские выяснили, что виновниками инцидента с демонстрацией порноролика в фудкорте брянского ТЦ стали два подростка.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Напомним, инцидент в Брянске произошел 23 ноября. На плазменной панели в зоне фудкорта торгового центра «Аэропарк» в течение минуты велась трансляция ролика с порнографическим содержанием.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что к произошедшему причастны два 14-летних школьника. «Находясь на территории фудкорта, они с помощью мобильного телефона подключились к монитору и осуществили ретрансляцию ранее найденного в интернете видеоролика. После запуска ролика подростки покинули территорию фудкорта», – говорится в сообщении ведомства.

Личности злоумышленников установлены. Отмечается, что молодые люди признались в содеянном.

Полиция продолжает проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.