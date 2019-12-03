Ущерб от нелегальной вырубки леса составляет 11–12 млрд в год

Счетная палата в своем официальном сообщении отметила, что с 2007 года в РФ снизилась эффективность системы управления и контроля за лесами, передает портал «Право.ru». С того времени обязанность по охране лесов была передана регионам.

В контрольном ведомстве утверждают, что на протяжении последних десяти лет число незаконных рубок леса в России составляет примерно 16–17 тысяч единиц в объеме 1,3 миллиона кубических метров в год. В денежном эквиваленте это равно 11–12 миллиардам рублей. Отмечается, что больше половины незаконных рубок (53,2%) в 2018 году было зафиксировано в Иркутской области.

В Счетной палате утверждают, что сотрудники лесной охраны не соблюдают нормативы патрулирования, а правоохранители слабо контролируют деятельность лесорубов. Также отсутствует учет лесоматериалов на пунктах приема, хранения и отгрузки древесины и нет единой информационной базы об использовании лесных ресурсов.

Контрольное ведомство разрабатывает комплекс мер по улучшению нормативно-правовой ситуации, который будет направлен президенту РФ.