Шлегелю не хватило "ума и смелости" для изменения "закона Димы Яковлева"

Бывший депутат Госдумы от «Единой России» Роберт Шлегель, который, как сообщал накануне Sobesednik.ru, переехал в Германию, рассказал, что сожалеет о принятом «законе Димы Яковлева», а внести в него корректировки ему «не хватило тогда [на момент обсуждения] ума и смелости».

Ранее в МИД РФ предложили расширить действия этого закона на все страны.

«В целом, для меня важно не только то, что я сделал, но и то, чего я не сделал, — и это даже важнее», — приводит слова Шлегеля «КоммерсантЪ». Экс-депутат также отмечает, что «никого не грабил» и «всегда старался работать добросовестно».

Он рассказал, что давно принял решение оставить политику, в том числе из-за «изменившихся к тому моменту взглядов и нежелания продолжать "внутренний конфликт" на фоне общей эмоциональной усталости (выгорания)».

«На мой взгляд, мир довольно сложно устроен, в нем возможны разные вещи. К примеру, бывшие комсомольцы, которые становятся записными демократами, преступники, которые становятся монахами, оппозиционеры, которые становятся провластными кандидатами, и наоборот. Мы каждый живем свою собственную жизнь и имеем право выбирать», — рассуждает Шлегель.

Он объяснил, что важным фактором для переезда является желание «как отца» «дать им [своим детям] максимальное пространство» для выбора «где им жить и чем заниматься». Экс-депутат хочет, чтобы «немецкая культура были бы для них [детей] такими же родными, как русская»: «Если бы в России была восстановлена Немецкая республика, то, возможно, этот вопрос не стоял бы».

На вопрос журналиста: «В соцсетях пишут: "Депутат ЕР переехал за границу, а иностранный агент все равно я". Что вы на это ответите?», Шлегель ответил: «LOL» [laughing out loud, очень громкий смех].