Шлегеля отстранили от работы в Германии из-за публикации местного издания

Бывшего депутата Госдумы от «Единой России» и экс-комиссар движения «Наши» Роберта Шлегеля отстранили от работы в компании Acronis в Германии после публикации в газете Suddeutche Zeitung, рассказал он РБК.

Издание сообщало, что весной 2019 года Шлегель переехал в Германию и получил немецкое гражданство, получив должность директора по стратегическим проектам и операциям в немецкой штаб-квартире международной компании Acronis, занимающейся кибербезопасностью. При этом, по данным газеты, ранее он работал с организацией, якобы причастной к хакерским атакам.

По словам экс-депутата, такое решение компании для него «понятно, каких-то возражений не вызывает, опасений тоже», он уточняет, что в Acronis занимается «социальными, образовательными проектами и коммуникацией с общественными институтами».

Ранее Sobesednik.ru писал о словах Шлегеля, что он сожалеет о принятом «законе Димы Яковлева», а внести в него корректировки ему «не хватило тогда [на момент обсуждения] ума и смелости».