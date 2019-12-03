В центре внимания
Ковальчук привел к успеху родственника президента // фото: Анна Майорова / ТАСС
Семейная энергетика. Как связаны "Интер РАО", сын Ковальчука и племянник Путина
Пять колец или конец? Чем грозит России новый виток санкций за допинг
На валдайской даче Путина установлен "карьерный лифт"?

Новости дня

03 декабря, вторник

[18:00]В Москве летом на 3,7% проиндексируют тарифы на жилищно-коммунальные услуги
[18:00]Россия оказалась в хвосте рейтинга благотворительности среди 126 государств
[17:59]Шлегеля отстранили от работы в Германии из-за публикации местного издания
[17:47]Мужчина смастерил "границу" РФ и попался, за деньги переводя через неё людей
[17:43]В Москве цена проезда по билету "Единый" вырастет с 50 до 57 рублей
[17:42]Бизнесмен Вишневский проведет в колонии 11 лет за растрату 980 млн
[17:24]Россия по читательской грамотности школьников опустилась с 26-й на 31-ю строчку
[17:24]"Справедливая Россия" выступила против закона о домашнем насилии
[17:23]В Самаре администрация района убрала разбитую мечом свастику с памятника Победы
[17:21]53% работодателей освободят сотрудников от работы 31 декабря
[16:34]Акцией для жертв домашнего насилия чаще пользовались мужчины и не по назначению
[16:26]В США начался суд над Илоном Маском, обозвавшим британского спасателя педофилом
[16:23]Российский уличный художник обвинил крупный бренд одежды в плагиате
[16:03]В суд нельзя будет приходить пьяным или с неуважительными надписями на одежде
[16:02]На врача, допустившего подмену анализов виновника ДТП, завели уголовное дело
[15:42]Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках в окончательном чтении
[15:41]Ущерб от нелегальной вырубки леса составляет 11–12 млрд в год
[15:40]Из экзамена на права намерены исключить испытание на закрытой площадке
[15:39]Кубанские органы опеки ждет проверка по новым фактам в деле найденной девочки
[15:33]Минприроды хочет признать сжигание твердых коммунальных отходов их переработкой
[15:32]Пьяные мужчины в Чите перевернули автомобиль Росгвардии
[15:31]ВС признал презумпцию вины для школы за происшествия, случившиеся в ее стенах
[15:30]Песков призвал считать "закон против Apple" антимонопольной мерой
[15:30]Закон о домашнем насилии не соответствует международным нормам, считают юристы
[15:28]В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности на ближайшие два дня
[13:58]"Тайна связи" пользователей может оказаться под угрозой из-за "пакета Яровой"
[13:54]Только 29% людей с инвалидностью в России имеют стабильную работу
[13:53]Трудоспособным иностранцам могут облегчить режим получения гражданства России
[13:52]В Брянске нашли школьников, включивших порно на экране фудкорта торгового центра
[13:52]Шлегелю не хватило "ума и смелости" для изменения "закона Димы Яковлева"
[13:50]Родственники погибших при крушении SSJ-100 получили до 19 млн рублей компенсации
[13:49]На выборы в Госдуму хотят допустить множество маргинальных партий
[13:49]В Перми расширяют штат ловцов бездомных животных после нападения псов на детей
[13:47]Рядом с президентским дворцом в Индонезии взорвалась дымовая шашка
[11:54]Пьяный мужчина в Казани убил бывшую жену, двухлетнего сына и 19-летнего пасынка
[11:52]Адвокат заявил, что дело сестер Хачатурян завершено без учета важных сведений
[11:50]ФБР считает российские приложения "угрозой" из-за закона о суверенном интернете
[11:04]Пятеро пострадали при ДТП с перевернувшимся автобусом под Белгородом

02 декабря, понедельник

[18:37]В Новосибирске отчим убил падчерицу и избил пасынка
[18:35]Экс-комиссар "Наших", получивший немецкое гражданство, заявил о смене взглядов


Как отказаться от навязанных банком услуг
Фото: Global Look Press
Спи, малыш! Основные правила здорового сна для самых маленьких
Фото: Global Look Press
Что делать человеку, если он получил травму из-за гололеда
Фото: Global Look Press
Заплати налоги и живи без тревоги
Фото: depositphotos
Первая помощь от обветривания кожи в осеннюю и зимнюю непогоду: советы
Фото: Global Look Press
Пять самых горячих тем региональных интернет-форумов
Самые атмосферные отели Москвы
Фото: Global Look Press
Пять правил здорового и полезного питания зимой
Как живут сейчас победительницы прошлых сезонов "Холостяка"?
Фото: depositphotos
Как не сгореть на работе: 10 способов восстановить силы и энергию

Шлегеля отстранили от работы в Германии из-за публикации местного издания

Общество
17:59, 03 декабря 2019

Бывшего депутата Госдумы от «Единой России» и экс-комиссар движения «Наши» Роберта Шлегеля отстранили от работы в компании Acronis в Германии после публикации в газете Suddeutche Zeitung, рассказал он РБК.

Издание сообщало, что весной 2019 года Шлегель переехал в Германию и получил немецкое гражданство, получив должность директора по стратегическим проектам и операциям в немецкой штаб-квартире международной компании Acronis, занимающейся кибербезопасностью. При этом, по данным газеты, ранее он работал с организацией, якобы причастной к хакерским атакам. 

По словам экс-депутата, такое решение компании для него «понятно, каких-то возражений не вызывает, опасений тоже», он уточняет, что в Acronis занимается «социальными, образовательными проектами и коммуникацией с общественными институтами».

Ранее Sobesednik.ru писал о словах Шлегеля, что он сожалеет о принятом «законе Димы Яковлева», а внести в него корректировки ему «не хватило тогда [на момент обсуждения] ума и смелости».

Теги: Госдума, "Единая Россия"

Поделитесь статьей:

Свалка в Шиесе: вид сверху

Общество

Гимн на митинге против свалки в Шиесе прозвучал не напрасно?

Читать далее >

Нет изображения

Общество

Россия оказалась в хвосте рейтинга благотворительности среди 126 государств

Читать далее >

Нет изображения

Общество

Шлегеля отстранили от работы в Германии из-за публикации местного издания

Читать далее >

Политика
Бывшая жена короля Малайзии: Я – мама принца, а папа наш потерялся
"Справедливая Россия" выступила против закона о домашнем насилии
Песков призвал считать "закон против Apple" антимонопольной мерой
На выборы в Госдуму хотят допустить множество маргинальных партий
Общество
Срок за мак без УДО, сроки за ОПС для бизнеса и борьба с домашним насилием
Россия оказалась в хвосте рейтинга благотворительности среди 126 государств
Шлегеля отстранили от работы в Германии из-за публикации местного издания
В Москве цена проезда по билету "Единый" вырастет с 50 до 57 рублей
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Вся российская власть и все ее адепты мечтают, чтобы Россия накрылась каким-нибудь защитным полем: без изоляционизма путинизм неосуществим

Радзиховский Леонид

Радзиховский
Леонид

публицист

Ужас 90-х – главный аргумент официальной пропаганды. Второй их аргумент тоже чисто негативный: кругом враги, если уйдет Путин, то серые волки сожрут русскую Красную Шапочку

Ежов Сергей

Ежов
Сергей

журналист

Государство – хоть российское, хоть американское – на пути к мечте о сверхоружии не остановят такие мелочи, как человеческие жизни и миллиардные траты

Культура и ТВ
Дмитрий Назаров рассказал о "перенасыщении" сериалом "Кухня"
Российский уличный художник обвинил крупный бренд одежды в плагиате
Навальный заявил о миллиардном имуществе ведущей "России 1" Наили Аскер-заде
Наедине с президентом. О чем говорили Путин и Доронина
Шоу-бизнес
Названы имена финалистов премии "Виктория" в 2019 году
"Светомузыкальные этюды"
Таисия Повалий копирует секрет хороших фотографий Сергея Зверева
Смогут ли звезды спасти "Давай поженимся!" от закрытия?

Здоровье
Гипноз придет на смену лекарствам для общей анестезии – но не для всех
Мозг пациентов со старческим слабоумием впервые удалось "взломать" для лечения
Специалист назвал закон о запрете ВИЧ-диссидентства неэффективным
Наука разобралась, для чего людям нужны страшные сны
Туризм
Парад игрушек – 2019 в честь Дня благодарения в Нью-Йорке: фоторепортаж
РЖД просит Минкомсвязи обеспечить пассажиров доступом в Сеть во время поездок
В Великобритании появилась вакансия управляющего королевскими путешествиями
В СФ просят допустить перераспределение средств при реконструкции аэропортов
Авто
Шашечки и мат. Как забастовка водителей такси-сервисов ударит по клиентам
Из экзамена на права намерены исключить испытание на закрытой площадке
В ГИБДД предложили автолюбителям пересесть на общественный транспорт
Стоимость авто с пробегом до трех лет растет при уменьшении предложения
Недвижимость
Число сделок по ипотеке в Москве снижается. Пойдут ли вниз цены?
Баннеры с обращением к Путину вывесили дольщики на фасады недостроя в ТиНАО
Медведев приказал держать продухи в подвалах открытыми
Цена аренды жилья вблизи МЦД с начала года может вырасти на четверть
Свежий номер

Владимир Путина и Татьяна Доронина // фото: Global Look Press
Наедине с президентом. О чем говорили Путин и Доронина
Фото: Global Look Press
Собственники элитной недвижимости экономят миллионы на налогах
Фото: Андрей Струнин
Пишешь книгу – гонорара фигу. Как издательства обманывают авторов и читателей
Фото: depositphotos
Исповедь анонима. "Я спланировал свою смерть": эвтаназия по-русски
Фото в статье: Дмитрий Соколов
"Ни тараканов, ни штор, ни белья". Одна ночь из жизни московской ночлежки
Игорь Бутман // фото в статье: Global Look Press
Игорь Бутман:
На фортепиано Путин играет все лучше и лучше
Роман Авдеев
Роман Авдеев:
В России не должно быть детдомов
Александр Семчев // фото: Андрей Струнин
Александр Семчев:
Среди политиков мало интересных актеров
Николай Лебедев
Николай Лебедев:
Не понимаю, почему патриотизм стал проклятым понятием
Кирилл Вытоптов. Фото: АГН Москва / Global Look Press
Кирилл Вытоптов:
В театр важно приходить с готовностью воспринимать


Юлия Началова // фото в статье: Global Look Press
Фанатов Юлии Началовой оставили без концерта ее памяти
Убийство в Крыму: как "идеальный отец" стал палачом?
Валерий Максименко
Куда "поплывет" ФСИН после отставки "самого открытого человека"
Ольга Скабеева
Фейк недели: Скабеева "депортировала" жителей Донбасса
София Ротару // фото: Global Look Press
Хунтарянка. Софию Ротару заклеймили за одно желание выступить в Москве

Фрэнк Хеймер
Как техасский рейнджер покончил с Бонни и Клайдом
Стоп-кадр: Youtube
История одной вещи. Кипятильник как факел советского человека
Петр Авен // фото: Андрей Струнин
Как хипповал Петр Авен
При раскопках во Пскове нашли древнее "подпольное казино"
"Переори меня, если сможешь": новая мода на баттлы в Санкт-Петербурге
^