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Россия по читательской грамотности школьников опустилась с 26-й на 31-ю строчку

Общество
17:24, 03 декабря 2019

По итогам прошлого года российские школьники стали хуже читать, однако в целом за 10 лет уровень грамотности повысился.

Об этом говорят результаты международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment), опубликованные на сайте Федерального института оценки качества образования (ФИОКО).

Сообщается, что средний балл российских школьников по читательской грамотности составил 479 баллов против 495 в 2015 году. Соответствующий показатель по естественнонаучной грамотности оказался на уровне 478 баллов против 487 в 2015-м, по математической грамотности – 488 против 494.

«Увеличилось число учащихся с высокими уровнями математической, читательской и естественнонаучной грамотности и уменьшилось число учащихся с низкими уровнями грамотности», – отмечают эксперты.

В 2018 году в исследовании участвовали примерно 600 тысяч учащихся из 79 стран, в том числе около восьми тысяч российских школьников.

ТАСС отмечает, что Россия опустилась в рейтинге PISA с 26-й строчки в 2015 году на 31-ю в 2018-м, по математической — с 23-й на 30-ю, по естественно-научной грамотности — с 32-й на 33-ю. Первые места по всем трем направлениям заняли Китай и Сингапур.

В Минпросвещения, комментируя результаты исследования, отметили, что по совокупности результатов Россия все же вошла в категорию стран «с устойчивым прогрессом качества школьного образования». Также там указали на то, что в докладе говорится о повышении среднего балла российских школьников по читательской грамотности по сравнению с 2009 годом на 20 баллов, а математическая грамотность повысилась с 2003 года на 20 баллов. Уровень естественнонаучной грамотности, исследования которой велись с 2006 года, остался неизменным, отметили в министерстве.

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