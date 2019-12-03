Россия оказалась в хвосте рейтинга благотворительности среди 126 государств

Россия заняла 117-е место в рейтинге благотворительности среди 126 государств, составленном сотрудниками фонда Charities Aid Foundation, пишет «Радио Свобода».

Эта позиция России в списке показывает рейтинг по результатам последних десяти лет. Стоит отметить, что показатели 2018 года подняли РФ на 110-ю строчку.

Данные составляются на основе результатов опросов среди населения. В каждом государстве тысяча респондентов из разных областей и районов отвечают на вопросы о том, занимаются ли они волонтерством, помогают ли нуждающимся, жертвуют ли деньги на филантропные проекты и если жертвуют, то как часто. Соцопросы проводит компания Gallup.

Лидерами рейтинга благотворительности стали США, Мьянма, Новая Зеландия, Австралия и Ирландия.

Ранее ВЦИОМ сообщал, что 30% россиян когда-либо передавали вещи или игрушки нуждающимся, 24–26% россиян давали милостыню или вносили деньги на счет в благотворительных целях, а каждый пятый россиянин вносил деньги на счета фондов.