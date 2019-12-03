Родственники погибших при крушении SSJ-100 получили до 19 млн рублей компенсации

Следственный комитет завершил расследование авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево, которая унесла жизни 41 человека.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Павла Герасимова, представляющего интересы шести семей погибших при аварии. Сообщается, что

командир экипажа самолета Денис Евдокимов, которого обвиняют в нарушении правил безопасности, по-прежнему не признает свою вину.

По данным источника агентства, знакомого с материалами дела, страховая компания выплатила компенсации в размере до 19 миллионов рублей. Уточняется, что суммы выплат каждой семье составляют от 10 до 15 миллионов, не считая страховой компенсации в два миллиона, а также одного миллиона рублей от Фонда социального страхования России. Кроме того, близкие погибших получили деньги от региональных властей, которые выплатили от 500 тысяч рублей до миллиона каждой семье.

По словам Павла Герасимова, ущерб от крушения SSJ-100 следователи оценили в 1,5 миллиарда рублей. Адвокат указал на то, что потерпевшей стороной могут признать «Аэрофлот» или производившую выплаты семьям погибших страховую компанию, а деньги можно будет потребовать взыскать с командира экипажа. «Скорее всего, если иск и будет предъявляться, то страховой компанией в порядке регресса. Они не потерпевшие, но фактически они выплату произвели от имени "Аэрофлота"», – сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что родственники погибших не собираются подавать иски о компенсации ущерба в отношении командира экипажа. По его словам, «Аэрофлот» и страховая компания выплатили все требуемые компенсации, в частности возместили моральный ущерб. «Это самые крупные выплаты в истории России. Наверное, единственная добровольная выплата авиакомпании», – отметил авдвокат.

Напомним, катастрофа произошла 5 мая. Самолет SSJ-100, на борту которого находились 78 человек, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Авиалайнер вернулся в аэропорт из-за того, что в него попала молния, что привело к отключению электрогенераторов и автоматики. В результате ЧП погиб 41 человек.