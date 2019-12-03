Пьяный мужчина в Казани убил бывшую жену, двухлетнего сына и 19-летнего пасынка

Поздней ночью со 2 на 3 декабря в городе Менделеевске республики Татарстан ранее трижды судимый мужчина зарезал свою бывшую жену, родного двухлетнего сына и 19-летнего пасынка.

Еще одному пасынку в возрасте 12 лет удалось спастись от мужчины. В состоянии средней степени тяжести он доставлен в больницу, пишет «Пятый канал». По предварительным данным, мужчина на момент совершения преступления был в состоянии опьянения.

Мужчина задержан, на месте убийства работают следователи.

Ранее в Новосибирске 38-летний мужчина убил свою пятилетнюю падчерицу и покалечил пасынка, пока избивал их «в воспитательных целях». Мать в это время находилась на стационарном лечении.