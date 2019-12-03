Кубанские органы опеки ждет проверка по новым фактам в деле найденной девочки

Детский омбудсмен попросила проверить краснодарские органы опеки после истории с девочкой, найденной в яме туалета.

Об этом сообщается на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Напомним, 20 ноября в выгребной яме уличного туалета в Новокубанском районе Краснодарского края нашли искалеченную девятилетнюю школьницу. Ребенка доставили в больницу с сильным переохлаждением и серьезными травмами, она впала в кому. Сейчас девочка пришла в себя, ее перевели в обычную палату. С пострадавшей работают психологи.

«Это чудовищный случай. Мы находились на связи с волонтерами "Лиза Алерт", которые вели поиск ребенка, а также с коллегой из Краснодарского края. Девочку нашли в яме, в туалете, в критическом состоянии по едва слышным стонам. Сердце сжималось от каждого сообщения из больницы о состоянии девочки», – сообщила Кузнецова.

По информации «Интерфакса», СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам «в, к» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего с целью скрыть другое преступление»). Подозреваемый задержан.

«Теперь надо разобраться в причинах: поступали ли сигналы в отношении мамы девочки последнее время. Если да, то приняли ли органы опеки необходимые меры?» – приводятся слова Кузнецовой. Омбудсмен обратилась к прокуратуре Краснодарского края с просьбой провести проверку органов системы профилактики, после чего будет решаться дальнейшая судьба ребенка.

В сообщении говорится, в частности, что мать девочки в состоянии алкогольного опьянения и не интересовалась судьбой ребенка. Отмечается также, что бабушка подала заявление в полицию только 19 ноября, несмотря на то, что ребенок пропал еще 17-го.