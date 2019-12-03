Минприроды хочет признать сжигание твердых коммунальных отходов их переработкой

Думский комитет по экологии и охране окружающей среды направил в ГПУ президента РФ проект поправок, в которых предлагается признать сжигание твердых коммунальных отходов «для производства электрической или тепловой энергии» их утилизацией, сообщает «КоммерсантЪ».

Также авторы хотят вместо расходования средств экологического сбора на субсидии регионам тратить их «в порядке, установленном бюджетным законодательством РФ», который устанавливается Правительством. По данным издания, за поправками стоят представители Минприроды.

При этом директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов считает, что «сжигание — уничтожение ценных фракций ТКО с огромным списком отягчающих последствий в виде выбросов, образования вторичных отходов (значительно более опасных золы и шлака), "золотого" тарифа для бизнеса и граждан на получаемую энергию», в то время как по закону «утилизация подразумевает вовлечение отходов во вторичный оборот». Он также полагает, что экосбор будет направлен на строительство мусоросжигающих заводов.

Координатор ассоциации «Раздельный сбор» Анна Гаркуша объясняет инициативу желанием Минприроды «гарантированно выполнить показатели нацпроекта ["Экология"]». Она также обращает внимание, что в поправках не указан адресат экосбора, а значит регионы вообще могут не получить этих денег.

Алексей Киселев из «Гринпис России» не исключает возможности, что региональные операторы будут стараться сжигать отходы вместо переработки, что уменьшит затраты на сортировку мусора.

«Если термическое воздействие на отходы осуществляется с целью получения материальной продукции, такое воздействие следует категорировать как утилизацию отходов», — говорят в Минприроды.