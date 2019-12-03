Как различить иноагентов и как подбить дрон: юридический обзор "забот" власти

Подписан закон, который позволяет признавать иностранными агентами как юридических, так и физических лиц. Очередная попытка вывернуть наизнанку принцип свободы слова (об этом позже), ну и ответ на признание государственного RT иноагентом в США.

Теперь «иностранными агентами» можно признать граждан, которые распространяют сообщения и материалы СМИ, уже признанных иноагентами, участвуют в создании этих материалов и при этом получают финансирование из-за рубежа. Другой вариант — публикация предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов и получение при этом иностранного финансирования. Закон вступит в силу быстро — после его официального опубликования.

Пока нашивку на одежду цеплять пока не нужно будет, а вот штраф, и весомый, можно получить запросто: если юрлицам грозят миллионные штрафы, то частным лицам — многотысячные. Иноагентов будут включать в реестр, после чего они должны будут учредить российское юрлицо до 1 февраля 2020 года. Если это произойдет позже, необходимо будет сделать это в течение месяца.

Изнанка же свободы СМИ заключается в следующем. Любой собственник, инвестор и издатель не имеет права влиять на деятельность средства массовой информации — таков закон о СМИ в России. Власть, пренебрегая этим и вводя подобный механизм, показывает, как действует сама в отношении подручных СМИ — влияя беспардонно на их редакционную политику. Так что, на мой взгляд, поставив во главу угла принцип финансирования, инициаторы закона сами себя высекли. А тот факт, что один из его авторов высказал мысль, что даже при совпадении двух факторов (распространение материалов для неограниченного круга лиц и иностранное финансирование) необязательно кто-то будет признан иноагентом, говорит, что закон будет еще и избирательно применяться…

Тем временем закон, наделяющий правом силовиков сбивать беспилотники, или дроны, подписан в Кремле. Руководители ФСБ, ФСО, МВД, СВР, Росгвардии и ФСИН сами определят, как именно уничтожать бездушного противника — «посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения таких судов».

И дело, конечно, не в том, что дроны применяют для проведения в том числе и расследований в отношении вороватых чиновников — дело тут, как водится, в «обеспечении общественной безопасности» и прочего.

Не забудем, что с этой осени для запуска беспилотника в России уже необходимо получить разрешение в Единой системе организации воздушного движения, а дроны от 250 граммов нужно дополнительно ставить на учет в Росавиации. Штрафы за несанкционированный запуск: 20 тысяч рублей — с частного лица, 250 тысяч рублей — для юридических лиц.