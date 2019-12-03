Акцией для жертв домашнего насилия чаще пользовались мужчины и не по назначению

Условия акции компании «Ситимобил» по поддержке жертв домашнего насилия пришлось изменить уже спустя сутки после начала, так как ей пользовались в большинстве мужчины и не по назначению, передает «Дождь».

Накануне агрегатор такси запустил акцию, по которой каждого, кто введет в приложение промокод «насилиюнет» дважды бесплатно должны были довезти до центра помощи «Насилию.нет» на Земляном Валу в Москве. При этом изначально заявлялось, что если люди решат использовать её не по назначению, это «останется на их совести».

Сегодня директор по связям с общественностью компании Георгий Лобушкин написал в Twitter, что 2 декабря «большинство активаций были почему-то от мужчин, которые так и не обратились за помощью», в связи с чем было принято решение «изменить порядок выдачи» бесплатных поездок. Теперь их можно получить у специалистов центра помощи при обращении.