"Зомбированного" отца убитого в Екатеринбурге мальчика поместили под арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга поместил отца убитого в городе 9-летнего мальчика под арест до 26 января 2020 года, передает «Интерфакс».

Ранее мужчина был задержан в Уфе на следующий день после того, как стало известно 28 ноября. По данным главы аппарата уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова, обвиняемый является гражданином Белоруссии. Мать ребенка была задержана там ранее. Кроме того, в Уфе была задержана женщина 1971 года рождения, которая также фигурирует в деле.

Как сообщалось, семья была верующая, при обыске в доме была найдена Библия, и, по предварительной версии, могло иметь место убийство на религиозной почве. При этом отец, по словам матери, не раз наказывал мальчика избивая розгами, предварительно заткнув ему рот кляпом. Предположительно мальчик умер во время одной из таких экзекуций, после чего родители закопали его.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, задержанные в Уфе вели себя странно и «складывалось такое впечатление, что они зомбированы».

48-летняя уроженка Башкирии, которую местные СМИ называют главой религиозной секты, находится в розыске, ей предъявлено обвинение в пособничестве убийству. По некоторым данным, она может скрываться в Белоруссии.