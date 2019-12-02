В МВФ связали рост производительности компаний с готовностью платить налоги

Исследование Международного валютного фонда показывается, что рост производительности труда косвенно влияет на повышение готовности бизнеса платить налоги, передает «КоммерсантЪ».

К такому выводу пришли эксперты МВФ в своем докладе «Производительность и уклонение от уплаты налогов». По их данным, статистически при росте производительности на 1% размер декларируемых доходов возрастает на 0,12%.

Как утверждают авторы доклада, разница в эффективности компаний, которые платят налоги добросовестно, и уклоняющихся от уплаты может достигать от 25% до 50%. Возможность оставаться на рынке для последних обеспечивается как раз за счет уменьшения налоговых затрат, что приводит к низкой производительности в среднем и слабому росту экономики.

Также существует корреляция между неуплатой налогов и долей неформальной экономики, которая выражается как число самозанятых, которых больше в странах с низким ВВП.

Успешные, а особенно хорошо растущие компании, по данным экспертов, чаще вызывают интерес у налоговых служб, из-за чего стремятся выполнить все формальные обязательства, чтобы обезопасить себя.

Глава Минфина Антон Силуанов, как ранее отмечал Sobesednik.ru, отрицал подобную практику со стороны ФНС РФ и заявлял, что эффективный бизнес будут «только поощрять». Также в Правительстве заявили о введении плановых показателей по обязательному увеличению производительности на 5% в год для госкомпаний.

При этом ранее в МВФ заявили о прямой зависимости эффективности работы госкомпаний от уровня коррупции в стране.