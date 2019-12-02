Уволился краснодарский судья, которого обвиняли в "мурчании на фене"

Квалификационная комиссия суда Краснодарского края одобрила заявление об увольнении судьи Советского районного суда Валерия Мурсалова, сообщают «Открытые медиа».

По данным Telegram-канала Baza, в ходе одного из заседаний Мурсалов напрямую обматерил местную жительницу при рассмотрении спора о сарае, который, по версии одной из сторон, был построен без разрешения. «Вот же зараза гавкучая! Я б тебя тоже так отлупил бы!» — говорит судья в ответ на жалобы женщины, присовокупляя нецензурное ругательство.

Издание приводит аудиозапись разговора, однако доказательств, что голос на ней принадлежит именно Мурсалову, не приводится. «Открытые медиа» также не смогли обнаружить такую запись в открытых источниках.

Telegram-канал «Опер слил» выложил рапорт помощника прокурора, где процитирована фраза Мурсалова «Это говно я слушать не собираюсь», которую он якобы произнес во время рассмотрения уголовного дела.

По мнению пользователей сайта для отзывов «Судьи России», Мурсалов «очень любит "помурчать на фене"», «иногда приходит на заседания с жуткого бодуна». В отзыве, датированном декабрем 2013 года, говорится, что судья якобы «во время процесса позволяет себе оскорблять участников, ругаясь матом, дает "советы" и "комментарии" в неадекватной форме».

По словам помощницы председателя Краснодарского суда Марии Пироговой, в случае, если квалификационная комиссия обнаружит в действиях Мурсалова нарушение этических норм, судью накажут, несмотря на увольнение.