Справороссы призвали сажать наркоманов в тюрьму в случае отказа от лечения

Депутат Олег Нилов («Справедливая Россия») анонсировал законы, ужесточающие наказание для наркоторговцев и наркоманов, передает ТАСС.

Об этом первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту заявил в ходе круглого стола на тему «Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете: чем нам грозит даркнет».

По его словам, депутаты от фракции «Справедливая Россия» собираются внести в нижнюю палату парламента законопроект о пожизненном сроке для крупных наркоторговцев, которых, как считает Олег Нилов, следует приравнять к главам террористических организаций.

Кроме того, справоросс анонсировал также внесение еще одной инициативы — закона, приравнивающего наркозависимость к уголовному преступлению и вводящего наказание для наркоманов в виде тюремного заключения.

«Почему изготовление, покупка, реализация наркотиков — это уголовная ответственность, а человек, который сознательно, на протяжении долгого времени употребляет — он не уголовник? Когда ставится медицинский диагноз — наркомания, 100% зависимость. Я предлагаю приравнять это к уголовному преступлению. И при вынесении приговора по этой уголовной статье предлагать лишь один вариант освобождения от уголовной ответственности — принудительное лечение», — приводит слова парламентария агентство городских новостей «Москва».

При этом Нилов добавил, что те наркозависимые, кто отказался от лечения, должны будут содержаться в более мягких условиях, чем остальные заключенные. Уточняется, что подобную инициативу депутат вносит уже не в первый раз.

Напомним, что именно «Справедливая Россия» первой внесла законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков в СМИ и интернете после соответствующего поручения президента. Однако позднее парламентариям вернули документ из-за нарушения порядка внесения. Как заявил тогда глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, законопроект представители фракции СР внесли с ошибками умышленно «для привлечения внимания» и пиара.