Службы охраны транспорта смогут применять электрошокеры с марта 2020 года

Владимир Путин подписал закон, разрешающий сотрудникам подразделений транспортной безопасности применять электрошокеры.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее закон был принят депутатами Госдумы и одобрен Советом Федерации.

В соответствии с законом подразделения транспортной безопасности получают правом «на приобретение, хранение и применение электрошоковых устройств и искровых разрядников отечественного производства, имеющих выходные параметры, соответствующие обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании».

Использование электрошокеров допускается для защиты объектов и людей, для самозащиты, для пресечения сопротивления, оказываемого нарушителем, а также для задержания лиц, застигнутых при совершении преступления, в случае если они пытаются скрыться или применить оружие.

Отмечается, что нельзя применять электрошокеры по отношению к беременным, инвалидам и малолетним. Исключение составляют случаи, когда эти лица оказывают вооруженное сопротивление или совершают нападение, ставя под угрозу жизнь и здоровье окружающих.

Закон предписывает сотрудникам служб транспортной безопасности стремиться к нанесению минимального ущерба нарушителям, а также оказывать первую помощь тем, кого пришлось ударить.

Кроме того, применяющие электрошокер должны будут предупреждать о своем намерении, если речь не идет об экстренных случаях. Руководители подразделений транспортной безопасности должны оповещать о случаях использования электрошокеров, отмечает ТАСС.

Закон вступит в силу через 90 дней после его опубликования, в марте 2020 года.