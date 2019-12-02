СК проверит подростка, сломавшего позвоночник школьнику под Смоленском

14-летний подросток, предположительно, сломал позвоночник 12-летнему мальчику в ходе драки в школе в Смоленской области.

Как пишет «Интерфакс», инцидент произошел в результате конфликта двух учеников в раздевалке спортазала в Новодугинской школе под Смоленском. Старший участник потасовки ударил своего оппонента, а затем несколько раз перекинул его через себя.

По информации СМИ, у госпитализированного 12-летнего школьника после случившегося диагностировали перелом позвоночника.

Пресс-служба СУ СКР по региону сообщает о начале проверки по данным о травмировании мальчика.

В рамках проверки следователи намерены дать правовую оценку действиям подростка, а также действиям должностных лиц школы, ответственных за организацию учебного процесса.