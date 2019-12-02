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Продавцам хотят запретить делать скидки на товары с ранее завышенным ценником

Общество
15:14, 02 декабря 2019

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается закрепить понятие «распродажа товара» в законе о защите прав потребителей. Согласно тексту документа, торговая организация обязана будет в наглядной и доступной форме описать причину проведения акции, указать сроки ее проведения, исходную цену товара и все специальные условия, согласно которым человек может получить скидку.

Проект закона предусматривает, что базовая стоимость, от который исчисляется скидка, не должна превышать среднюю за последние полгода, пишет АПИ.

Автор законопроекта депутат федерального парламента Олег Лебедев в пояснительной записке утверждает, что предлагаемые меры снизят количество покупок, совершаемых гражданами в результате заблуждения о реальной выгоде. Магазины будут лишены множества используемых сегодня маневров для манипуляции с рыночным поведением покупателя.

В рамках действующих нормативов уже ограничены некоторые злоупотребления со стороны ритейлеров, использующих карты лояльности. Для сетевиков предусмотрена административная ответственность в случае, если цены в магазинах оформлены так, что скидочная цена указана крупным и ярким шрифтом, а стоимость без учета скидки оформлена кратно меньшим кеглем. Арбитражный суд признал эти маркетинговые практики незаконными.

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