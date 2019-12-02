Правительство собирается защитить пенсионеров от жесткого взыскания долгов

Трехсторонняя комиссия поддержала инициативу Минэкономразвития о запрете взыскания долгов со страховых пенсий россиян.

Как пишет «Интерфакс», соответствующий законопроект, предусматривающий поправки в закон «Об исполнительном производстве» и ряд других законов, был одобрен на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) 29 ноября.

О том, что в России могут запретить взыскивать долги со страховых пенсий по старости, стало известно в сентябре. Инициатива предполагает, в частности, что при взыскании долгов с граждан им будут оставлять не менее прожиточного минимума.

Поправки также запрещают взыскивать долги со страховых пенсий по инвалидности, накопительной пенсии, а также с пенсий военнослужащих, пожарных, полицейских, сотрудников Росгвардии и прочих. При этом изменения не должны затронуть должников по алиментам, коммунальным услугам, штрафам и налогам и тех, кто должен возмещать вред от преступления.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что право на социальное обеспечение и пенсии установлено Конституцией России. В документе указывается на то, что возможность взыскивать долги с пенсий ведет к нерациональному поведению кредиторов и деформирует «цели и принципы функционирования системы пенсионного страхования».