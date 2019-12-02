Полицейский, избивший человека ради признания, получил условный срок

В Ростовской области суд признал бывшего полицейского виновным в уголовном деле о превышении должностных полномочий после избиения местного жителя и назначил ему наказания в виде четырех лет условного срока и запрета на работу в госорганах в течение двух лет, передает «Медиазона».

Как отмечается на сайте СУ СК РФ по Ростовской области, в марте 2019 года подсудимый в служебном кабинете, пытаясь заставить потерпевшего признаться в краже мобильного телефона, «нанес ему удары в область головы и грудной клетки, причинив телесные повреждения различной степени тяжести».