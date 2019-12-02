Москвичам пообещали пасмурную погоду, снег и -3 градуса 2 декабря

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в понедельник, 2 декабря.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется на северной периферии антициклона, что обусловит пасмурную погоду и небольшой снег.

Температура воздуха днём в Москве составит -3..-1, по области – -6..-1 градус. Ветер подует с запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление укажет на отметку 748 мм ртутного столба.

По мнению специалистов, такие погодные условия могут вызвать недомогания у метеозависимых людей с хроническими, послеоперационными или посттравматическими заболеваниями суставов.