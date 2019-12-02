Мосгорсуд оставил в силе решение о заочном аресте Айдара Губайдулина

Суд признал законным заочный арест Айдара Губайдулина, обвиняемого в угрозе применения насилия в отношении полицейского.

Об этом сообщили в пресс-службе Мосгордуда, передает агентство «Москва».

«Решение суда первой инстанции оставлено без изменений, а апелляционная жалоба – без удовлетворения», – заявили в суде.

Напомним, в октябре 26-летний программист Айдар Губайдулин на своей странице в Facebook сообщил, что покинул территорию России. Сам он объяснил, что принял такое решение после задержания новых фигурантов «московского дела» и суда над Константином Котовым, которого приговорили к четырем годам колонии, а также продления меры пресечения Самариддину Раджабову и Егору Жукову.



Сам Губайдулин был задержан за то, что в ходе одной из акций в Москве он бросил в сторону полицейских пластиковую бутылку. Он был одним из обвиняемых по статье 212 УК РФ («Массовые беспорядки»). Мещанский суд 18 сентября освободил Губайдулина под подписку о невыезде и отправил его дело на доследование. Еще спустя месяц следствие переквалифицировало предъявленное ему обвинение на часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 318 УК РФ («Покушение на применение насилия к представителю власти»), признав, что брошенная в полицейского бутылка была пустой.