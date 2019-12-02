Глава Забайкалья объявил 2 декабря днем траура по погибшим в ДТП с автобусом

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов принес соболезнования родственникам погибших в ДТП в Сретенском районе.

Напомним, речь идет об аварии, произошедшей на 60-м километре трассы Могойтуй — Сретенск — Олочи 1 декабря, когда пассажирский автобус Kia Granbird съехал с проезжей части и упал с моста в реку Куенга. В результате ДТП погибли 19 человек, еще 22 получили травмы различной степени тяжести.

По последним данным, в больницах Забайкалья после аварии находится 21 человек.

Как передает «Интерфакс», губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил 2 декабря днем траура по погибшим в ДТП. Теперь на всей территории региона будут приспущены государственные флаги РФ, флаги Забайкальского края, а также отменены развлекательные передачи и мероприятия.

Осипов также выразил свои соболезнования родным погибших и пообещал, что правительство края окажет им необходимую помощь.

«Мы принимаем все меры для спасения пострадавших. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. 2 декабря в Забайкальском крае объявлено днем траура», — приводит слова губернатора Забайкалья его пресс-служба.