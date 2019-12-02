Экс-комиссар "Наших", получивший немецкое гражданство, заявил о смене взглядов

Бывший депутат Госдумы и экс-комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель весной 2019 года получил гражданство Германии.

Об этом пишет Süddeutsche Zeitung. По информации издания, Шлегель работает в Мюнхене в компании Acronis, которая занимается информационной безопасностью. В беседе с журналистами бывший парламентарий рассказал, что «разочарован политикой» и что его взгляды сильно изменились. «Я хочу, чтобы мои дети росли в Германии», — заявил он.

Сообщается, что после запроса газеты компания начала внутреннее расследование и временно отстранила Шлегеля от работы.

Молодежное общественное политическое движение «Наши» было образовано в 2005 году администрацией президента России на основе организации «Идущие вместе» и просуществовало до 2013 года. Роберт Шлегель работал пресс-секретарем движения в 2006–2007 годах. В 2010 году его избрали комиссаром.

В 2007-2016 годах Шлегель был депутатом Госдумы в составе фракции «Единая Россия». Он стал самым молодым депутатом V Государственной думы, а затем единственным депутатом-«нашистом» в Госдуме VI состава.

В частности, Роберт Шлегель участвовал в разработке поправок к законопроекту «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Также он поддержал закон, который запрещает иностранным гражданам усыновлять сирот из России.