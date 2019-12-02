Бизнесмены Год Нисанов и Зарах Илиев приглашают москвичей в новый мебельный гипермаркет

Один из первых объектов группы компаний «Киевская площадь» крупных столичных девелоперов Года Нисанова и Зараха Илиева - торговый центр «Электронный рай» на юге Москвы - прекратил свое существование в старой концепции. 1 декабря, полностью модернизированный и обновленный, он открыл свои двери под новым именем «Гранд Юг».

20 лет спустя

Бывший «Электронный рай» известен москвичам как один из самых крупных в Москве торговых центров по торговле электроникой. Открытый в 1998 году магазин был, без преувеличения, знаковым местом, где появлялись многие технические новинки. Здесь, на площади свыше 40 000 квадратных метров, располагались более 950 специализированных магазинов.

Спустя 20 лет владельцы приняли решение модернизировать старое здание, изменить концепцию, провести ребрендинг торгового предприятия и переименовать его в «Гранд Юг». Теперь торговый центр сделает акцент на продаже мебели, предметов интерьера, товаров для ремонта и декора. Бренд «Электронный рай» сохранится, но только в названии секции домашней и портативной электроники.

Эксперты отмечают, что после своего открытия в начале декабря комплекс на Пражской преобразится и обретет новую жизнь. При этом сохранит лучшие традиции проектов группы компаний «Киевская площадь», реализованных под руководством Года Нисанова и Зараха Илиева.

«Гранд» как ориентир

После удачного запуска в 2004 году торгового центра «Гранд» в Химках, а также его спутника – аутлета «Гранд» (в 2017 году), бизнесмены Год Нисанов и Зарах Илиев на практике убедились в эффективности модели профильно-ориентированного торгового предприятия, в котором под одной крышей собраны мебель, предметы интерьера, домашнего обихода и декора. А покупатели имеют возможность создавать дом своей мечты, выбирая в стенах центра лучшие марки согласно самым современным мировым и отечественным трендам.

По сути, проект «Гранд» стал оптимальным решением для удовлетворения покупательского спроса в огромном мегаполисе, где каждый год сдаются миллионы новых жилых квадратных метров, где растут окраины, застраиваются новые районы и обновляется центр. Мебельный гигант «Гранд» Года Нисанова и Зараха Илиева стал местом притяжения для новоселов и тех, кто обновляет обстановку дома и в офисе, а также для архитекторов и дизайнеров интерьеров.

Учитывая многопрофильность задачи, торговые площади в магазине спланированы особым образом и разделены на множество тематических секций, где оборудованы салоны мебели и бутики по продаже осветительных приборов, ковров, текстиля для дома, картин, предметов декора, посуды, сантехники. Пространство спроектировано так, чтобы покупатели смогли познакомиться с наибольшим количеством брендов и найти в итоге лучший для себя вариант. Развитая инфраструктура делает посещение мола приятным, а современный дизайн создает атмосферу праздника и роскоши.

«Москва – это постоянно развивающийся мегаполис, - отмечает сегодня Председатель совета директоров группы компаний «Киевская площадь» Год Нисанов. - Мы улучшаемся вместе со столицей, нужно идти в ногу со временем и пробовать новые форматы торговых центров».

Гиганты «Гранд» от севера до юга

Первый магазин «Гранд» Года Нисанова и Зараха Илиева в Химках занимает площадь 140 тысяч квадратных метров. Там продается мебель более чем 400 отечественных и зарубежных производителей, представлены крупные поставщики самых известных брендов. Центр считается законодателем мод - служит ориентиром и для покупателей, и для представителей отрасли - и остается одним из крупнейших мебельных молов в Европе.

Постоянно расширяя свои функции, «Гранд» давно стал своеобразным профессиональным клубом, где проводятся отраслевые семинары, конференции и выставки - такие как День производителя, Дизайнера и Архитектора или Дилера, мастер-классы знаменитых дизайнеров и конкурсы Grand Interior Awards. Регулярные тематические мероприятия знакомят посетителей с последними мировыми тенденциями.

Не забывают в «Гранде» и о практической помощи потребителям. Здесь работают мастерские по ремонту и реставрации мебели, дизайн-бюро по планировке и оформлению интерьеров.

Отвечая всем современным требованиям к многофункциональным торговым площадкам, инфраструктура «Гранда» включает в себя несколько ресторанов и кафе, игровую зону для детей, а также парковку на 2500 машиномест.

«Гранд» аутлет, открытый два года назад компанией Года Нисанова и Зараха Илиева, спланирован как гигантский комплекс распродаж коллекций мебели. В залах более 35 тысяч наименований самых востребованных марок. Дисконты, аукционы, ежедневные и праздничные распродажи, система бонусов и клубных карт - все эти маркетинговые мероприятия проходят под девизом «Качество по разумной цене». Так «Гранд» аутлет создает условия для обычных покупателей, стремящихся осуществить свои самые смелые мечты, сэкономив средства. Дизайнерам аутлет также открывает простор для творчества в плане создания авторских интерьеров с использованием знаменитых брендов.

«Мы рады, - говорит гендиректор «Гранда» Дмитрий Алферов, - что удалось найти оптимальное решение для удовлетворения спроса покупателей, которым важно качество мебели, но не менее важна и ее стоимость».

Открытие нового торгового центра под брендом «Гранд» на юге Москвы Алферов оценил как крайне важное событие для всех участников рынка.

Декабрь на Пражской будет жарким

Только на начальном этапе, как прогнозируют специалисты, «Гранд ЮГ» Года Нисанова и Зараха Илиева будут посещать десятки тысяч покупателей: комплекс способен вместить и обслужить всех желающих. Обновленный фасад здания с медиа-экранами, современные лифты, большие и светлые торговые залы, кафе, рестораны, спортивный комплекс с бассейном, комнаты отдыха и просторные парковки - все это будет к услугам посетителей.

Большую площадь в комплексе займет один их крупнейших мебельных брендов Hoff. В «Гранд ЮГ» также войдут знаменитые мебельные марки BoConcept, MOON, MZ5 Group, PUSHE, «Аскона», «Лазурит», группа брендов холдинга «8 Марта» и другие. В «Электронном рае», который теперь станет секцией продажи электроники, бытовой и компьютерной техники, главными партнерами предстанут Samsung, Tele2, «Билайн», МТС, «Технопарк».

По словам Председателя совета директоров группы компаний «Киевская площадь» Года Нисанова, очень радует тот факт, что «высокие стандарты «Гранда» теперь доступны и на юге Москвы». В открывающемся в начале декабря новом магазине, как и на севере столицы, можно будет купить все для идеального ремонта и создания великолепного интерьера.

По материалам «Век»