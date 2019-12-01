Задержанного за взятку высокопоставленного сотрудника СК отпустили в зале суда

Суд не стал арестовывать первого замначальника СУ СК по Свердловской области Михаила Бусылко, задержанного за взятку.

Как пишет «Интерфакс», Ленинский районный суд Екатеринбурга поместил Бусылко под домашний арест до 28 января 2020 года, удовлетворив тем самым просьбу защиты. Подозреваемый был освобожден из-под стражи в зале суда.

Михаила Бусылко обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Он был задержан при получении взятки в размере 18 миллионов рублей. Вторым фигурантом дела является адвокат Владислав Вострецов, который проходит по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). Деньги Бусылко должен был получить за закрытие уголовного дела.

Заседание суда сделали закрытым, отмечает Znak.com. На этом настояли прокуратура, Следственный комитет, адвокаты и сам Бусылко, который отказался отвечать на какие-либо вопросы в начале процесса.