Поезда МЦД-1 обеспечат 357 тысячами дополнительных мест в сутки

На «Белорусско-Савеловском» Московском центральном диаметре (МЦД-1) с понедельника, 2 декабря, будут ходить составы из 11 вагонов.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта Москвы.

Ранее сообщалось, что составы из семи вагонов на МЦД-1 будут заменены 11-вагонными с 9 декабря.

Московские власти обещают, что вагоны станут просторнее, поскольку пассажиры получат 357 тысяч дополнительных мест в сутки. Общее количество новых мест на МЦД-1 и МЦД-2 должно составить более миллиона в сутки.

Напомним, два Московских центральных диаметра были открыты 21 ноября. В первые же дни пассажиры начали жаловаться на серьезные сбои. Столичные власти приняли решение с 25 ноября увеличить составность всех поездов на МЦД-2 до 10-11 вагонов. Кроме того, до 8 декабря проезд по МЦД сделали бесплатным.