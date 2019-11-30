Заместитель главы уральского СК обещал за 18 млн закрыть уголовное дело

Первый заместитель руководителя СУ СКР по Свердловской области Михаил Бусылко был задержан при получении взятки в размере 18 миллионов, передает ТАСС. Вместе с ним задержан член адвокатской палаты Владимирской области.

Первый задержанный стал фигурантом дела о получении взятки, второй — о посредничестве во взяточничестве. В ближайшее время следователи СК РФ намерены ходатайствовать о заключении мужчин под стражу.

По данным «РИА Новости», пойманный с поличным следователь уже находится в ИВС, а деньги Бусылко должен был получить за закрытие уголовного дела.