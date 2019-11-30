На Урале рыболов открыл огонь по инспекторам при попытке составить протокол

В Свердловской области под селом Табор госохотинспектор и госинспектор рыбнадзора во время совместного рейда обнаружили в охотничьей избе 54-летнего браконьера большой улов рыбы и сети. Об этом рассказывает «Облгазета.ru».

Когда инспекторы начали составлять протокол на правонарушителя, который не имел права на отлов рыбы, тот открыл по ним огонь из охотничьего ружья, на которое он тоже не имел лицензии.

Охотинспектор получил тяжелое ранение, а сотрудник рыбнадзора увернулся от выстрела, но после получил удар топором по голове и начал обороняться от нападения с ножом со стороны браконьера.

В итоге инспектор смог скрутить нарушителя и запереть его в избе. Сам злоумышленник тоже пострадал в результате противоборства.

Охотинспектор в итоге скончался ночью в больнице. Получивший ранения браконьер находится в стационаре под охраной полиции.