Лев Пономарев возродил движение “За права человека” в формате коалиции

Правозащитник Лев Пономарев вместе со своими союзниками учредил новую общественную организацию «За права человека», пишет «Интерфакс».

Ранее Верховный суд по требованию Минюста ликвидировал движение «За права человека», которое работало уже 22 года. Сейчас активисты намерены привести устав организации в соответствие с действующим законодательством РФ, из-за чего ранее власти и третировали движение.

«За права человека» станет правозащитной коалицией, которая включит в себя разные гражданские инициативы. В частности, туда войдут объединение против строительства мусорного полигона «Шиес», движения «Выбор России» и «Гражданин и армия», объединение родственников фигурантов дел о работе запрещенных экстремистских организаций в России, Комитет матерей в защиту прав подследственных заключенных, общественная компания «Нет наркодилерам в погонах» и другие гражданские сообщества.

Дислокацию запланированного на субботу съезда пришлось менять, поскольку в назначенном месте арендодатели заявили о проблемах с электричеством.