20% россиян хотят отпроситься на 31 декабря с работы

Опрос среди тысячи россиян компанией Superjob показал, что лишь половина граждан намерена выйти на работу 31 декабря, сообщает телеканал ОТР.

В этом году новогодние каникулы россиян начинаются с 1 января, а предновогодний день остается рабочим. Но 20% жителей страны все-таки намерены отпроситься с работы 31 декабря, взяв отгул или отпуск. 30% пока не определились со своими планами на последний день месяца.

В прошлом году ВЦИОМ публиковал данные социального опроса, согласно которому каждый пятый россиянин в новогодние каникулы продолжал работать.