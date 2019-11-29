Волонтеры заметили поддержку властей, но по-прежнему рассчитывают на себя

Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ провел в ноябре 2019 года опрос среди 16,7 тысяч россиян из числа волонтеров, пишет «Коммерсантъ».

60% респондентов отметили, что добровольчество продолжает в стране успешно развиваться, но более 40% опрошенных считают, что власть чаще поддерживает именно спортивное и патриотическое направления. При этом 49% и 46% волонтеров считают, что в поддержке нуждаются экологический и социальный сегмент соответственно. 36% опрошенных уверены, что приоритета заслуживает медицинское добровольчество.

52% респондентов ответили, что в большей степени поддержка государства проявляется в проведении форумов. 29% считают, что власти помогают с размещением соцрекламы, а 27% отметили помощь в предоставлении помещений для мероприятий и выделении грантов.

Председатель поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев в комментарии «Коммерсанту» ответил, что пока некоммерческим образнизациям приходится полагаться на собственные ресурсы.

«Если государство не видит понятных юридических форм, оно отказывает в помощи, а мы, например, занимаемся поиском людей, но отсутствуем на нужных им заседаниях. У представителей власти нет понимания, как работают добровольцы: их поддержка заканчивается организацией круглых столов и по большому счету ненужных ресурсных центров, которые могут не всегда оперативно предложить лишь оборудование и знания», — пожаловался Сергеев.

Профессор факультета политологии МГУ Сергей Володенков в беседе с «Коммерсантом» отметил, что некоторые проблемы волонтеры решают эффективнее чиновников.