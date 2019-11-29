Во Франции экоактивисты призывают бойкотировать "черную пятницу"

Сторонники организаций, выступающих в защиту экологии, устроили акции у торговых центров в разных городах Франции.

Экоактивисты собрались, в частности, у крупнейшего торгового центра Les 4 Temps под Парижем и в Galeries Lafayette города Ренн, передает ТАСС.

Протестующие разворачивают плакаты с лозунгами в защиту климата, на который, по их мнению, пагубно влияет чрезмерное производство товаров, и призывают бойкотировать «черную пятницу» (традиционный день скидок, приходящийся в этом году на 29 ноября). Отмечается, что покупатели при этом продолжают заходить в магазины, пробираясь сквозь ряды демонстрантов.

Ранее протесты против «черной пятницы» прошли у штаб-квартиры Amazon в пригороде Парижа. Представители Greenpeace, а также организаций по защите экологии Attac и Extinction Rebellion блокировали вход в здание, демонстрируя транспаранты с призывами отказаться от массового потребления товаров. Глава французского отделения Greenpeace Жан-Франсуа Жюйар заявил, что выбросы компанией Amazon парниковых газов «достигли масштабов целой страны». Акция продолжалась около двух часов, после чего полиция разогнала демонстрантов. Тем не менее протесты продолжились в других регионах страны.

Акции против «черной пятницы» проходят и в других странах. Так, в Берлине на улицу вышло около 10 тысяч протестующих, пишет «РИА Новости». Организаторы акции сообщали, что ожидают 50 тысяч участников. В Мадриде активисты Greenpeace вывесили на одной из центральных улиц плакат против потребительства.