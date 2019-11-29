В Омске ученицу одной из школ довели до приступа удушья из-за разбитого гаджета

Директор омской школы накричала на 11-летнюю ученицу из-за разбитого телефона, в результате чего ребенку стало плохо.

Как пишет портал Om1.ru, по словам мамы школьницы, девочка вместе с подругами находилась в гардеробе, где на лавке лежал телефон их одноклассницы и стояли рюкзаки. Проходя мимо, дети случайно задели портфели, из-за чего гаджет упал и разбился.

Школьница, которой принадлежал телефон, сразу же рассказала о произошедшем взрослым. На следующем уроке девочек, которые в момент инцидента находились в раздевалке, вызвали в кабинет директора, где их ждали родители ученицы. На детей накинулись с криками и требованием компенсировать стоимость смартфона в размере 40 тысяч рублей. Школьницы пытались объяснить, что не разбивали телефон специально, однако им приказали «закрыть рот».

Во время разборок одной из девочек стало плохо. Когда она сказала об этом директору, та накричала на нее. По словам мамы пострадавшей, буквально прозвучало следующее: «Закрой свой рот и стой! Плохо ей, видите ли!»

Отмечается, что родителей обвиненных учениц даже не оповестили о ситуации, которая разворачивалась за закрытыми дверями кабинета директора.

Когда детей отпустили, девочку начало рвать, она стала задыхаться. Ребенку помогла одна из педагогов. Мама девочки узнала о случившемся лишь после этого.

Женщина рассказала, что у ее дочери заболевание, из-за которого ей запрещены физические нагрузки и стресс. Теперь девочка, которая учится на одни пятерки, отказывается ходить в школу и, скорее всего, будет переведена в другое учебное заведение.

Мать ребенка обратилась с жалобами в министерство образования Омской области и РФ. Она убеждена в том, что на уровне школы дело «пытаются замять».