В Москве расследуют смерть девушки, скончавшейся от передозировки кокаина

Тело 22-летней москвички, умершей из-за передозировки наркотиков, обнаружили в квартире в Уланском переулке в ЦАО.

Как передает агентство городских новостей «Москва», тело девушки без внешних признаков насильственной смерти нашли вечером в четверг, 28 ноября, в квартире одного из домов Красносельского района столицы.

«Находившаяся в квартире подруга сообщила, что смерть девушки наступила после принятия третьей "дорожки" кокаина», — приводит ресурс слова источника в правоохранительных органах.

В настоящее время расследованием смерти 22-летней москвички занимаются следователи, выясняются обстоятельства произошедшего