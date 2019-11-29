В Казани у матери в поликлинике отобрали сына и передали его отцу

В Казани судебные приставы отняли у матери четырехлетнего сына, чтобы передать его отцу, сообщается на сайте ФССП.

Сотрудники ведомства действовали в соответствии с решением Нагатинского районного суда города Москвы, который определил место жительства ребенка с его отцом, но мать долгое время скрывалась от представителей службы.

Приставы установили, что женщина с ребенком находится в поликлинике, и прибыли туда для исполнения судебного решения. Также в отношении матери было возбуждено административное дело о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица.