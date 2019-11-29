В Бурятии сын обжаловал приговор отцу, который ударил его ножом

В Верховном суде Бурятии 74-летний житель Улан-Удэ за удар ножом в спину своего сына получил срок ниже низшего предела наказания по инкриминируемой статье — четыре года колонии строгого режима. Об этом рассказывает местное издание «Номер один».

До этого суд приговорил мужчину к шести годам, но ни подсудимый, ни пострадавший сын не согласились с наказанием и решили обжаловать приговор. Подсудимый утверждал, что не хотел убивать сына, но был недоволен тем, что тот уделяет ему мало времени.

В день конфликта они вместе выпивали в своей квартире. Пенсионер напал на сына в момент, когда тот укладывал спать малолетнюю дочь. Подойдя сзади, он ударил сына ножом в спину и пытался нанести еще несколько ударов, но родственник выбил из рук нож, повалил мужчину на пол и сбежал к соседям, откуда была вызвана «скорая».

Пострадавший на суде заявил, что он первым избил своего отца, после чего тот уже накинулся на него с ножом. Изначально суд проигнорировал эти заявления, поскольку они расходились с показаниями предварительного расследования.

Частично апелляционные требования были удовлетворены в Верховном суде республики с учетом пожилого возраста, наличия многочисленных заболеваний у подсудимого и просьбы о снисхождении от потерпевшего.