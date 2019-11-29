Суд признал законным взыскание 1,2 млн рублей с организаторов акции 27 июля

Мосгорсуд отклонил жалобу столичных оппозиционеров на взыскание с них более 1,2 млн рублей в пользу ГУП «Мосгортранс».

Как пишет «Интерфакс», речь идет об апелляции представителей оппозиции на решение Коптевского суда, который в сентябре удовлетворил требование столичного транспортного предприятия.

Ответчиками по иску выступают Алексей Навальный, его соратник Георгий Албуров, глава московского штаба Навального Олег Степанов, а также выдвигавшиеся в Мосгордуму Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов и Владимир Милов. Точная сумма компенсации составляет 1 218 591 рубль 58 копеек.

«Мосгортранс» подал иск в начале августа. В компании считают, что во время уличных акций 27 июля в столице были задержки в движении транспорта, из-за чего организация понесла убытки. По мнению предприятия, дороги перекрывали именно протестующие.

Напомним, иски к организаторам протестов 27 июля и 3 августа подавали также «Московский метрополитен», ГБУ «Московские автодороги» и ряд предприятий общепита. Оппозиционеры не признали своей вины.