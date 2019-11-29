Сайт аптечной сети заблокировали за продажу БАДов через Интернет

Роскомнадзор заблокировал онлайн-магазин травяных лекарственных препаратов, входящий в структуру одной из аптечных сетей, пишет «Доктор Питер».

Решение о блокировке было принято в районном суде города Костромы. Стороной обвинения выступала прокуратура, которая указывала на статьи законодательства, запрещающие продажу биологически активных добавок (БАД) через интернет. Их реализация возможна только через аптеки.

Несмотря на то, что компания удалила разделы, которые предлагали покупку БАДов через сайт, Роскомнадзор решил все-таки заблокировать ресурс полностью.

Аналитики компании предполагают, что каждые сутки без сайта обойдутся ей в сумму до 50 миллионов рублей. Председатель совета директоров компании пожаловалась, что сейчас через Сеть якобы продают БАДы все от аптек до маркетплейсов и трансграничных сервисов, но только ее компании «наносится существенный материальный ущерб».