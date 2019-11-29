Оттепель с низким давлением и температурой +2 градуса ждет москвичей 29 ноября

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в пятницу, 29 ноября.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется во власти теплого атмосферного фронта с запада, что повлечет за собой резкое изменение метеопараметров: атмосферное давление понизится и окажется ниже нормы на 7 единиц, увеличится относительная влажность воздуха, пройдут небольшие осадки.

Температура воздуха при этом повысится до оттепели и днем в Москве составит 0..+2 градуса. Ветер подует с юга со скоростью 6–11 м/с.

По мнению специалистов, на изменения погоды отреагируют все, но в большей степени это относится к метеочувствительным людям, у которых возможны скачки артериального давления, головные боли, боли в области сердца, сосудистые нарушения.